Молдова должна отказаться от армии - Додон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что страна должна отказаться от вооруженных сил. Об этом он сказал в интервью российской "Независимой газете", передает УНН.
"... армия нам не нужна. Молдова - нейтральная страна, поэтому в ней не должно быть вооруженных сил - ни на левом, ни на правом берегах Днестра. С кем нам воевать?" - сказал Додон.
Он также добавил, что для объединения страны нужен нейтралитет, признанный международными игроками.
Как сообщал УНН, 7 ноября Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли Сессиль Мальмстрем. Стороны обсудили сотрудничество между Молдовой и ЕС, а также возможность повысить некоторые экспортные квоты на молдавские товары.