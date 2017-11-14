Молдова должна отказаться от армии - Додон

"... армия нам не нужна. Молдова - нейтральная страна, поэтому в ней не должно быть вооруженных сил - ни на левом, ни на правом берегах Днестра. С кем нам воевать?" - сказал Додон.

Он также добавил, что для объединения страны нужен нейтралитет, признанный международными игроками.

Как сообщал УНН, 7 ноября Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли Сессиль Мальмстрем. Стороны обсудили сотрудничество между Молдовой и ЕС, а также возможность повысить некоторые экспортные квоты на молдавские товары.