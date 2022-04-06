Молдова отримає близько 700 млн євро на допомогу українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Молдова на допомогу українським біженцям отримає близько 700 млн євро у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової підтримки. Таке рішення прийняли учасники конференції донорів, що пройшла в Берліні. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.
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Гроші можуть бути використані для допомоги українським біженцям та для підтримки громадян Молдови, які допомагають українцям.
За даними влади Молдови, з початку війни в країну в'їхало понад 360 тис. громадян України, з них понад 90 тис. залишилися в країні.
Нагадаємо
Молдова оголосила 4 квітня день жалоби за загиблими в Україні.