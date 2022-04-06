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Молдова отримає близько 700 млн євро на допомогу українським біженцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Молдова на допомогу українським біженцям отримає близько 700 млн євро у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової підтримки. Таке рішення прийняли учасники конференції донорів, що пройшла в Берліні. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.

Молдова отримає близько 700 млн євро на допомогу українським біженцям

Деталі 

Гроші можуть бути використані для допомоги українським біженцям та для підтримки громадян Молдови, які допомагають українцям.

За даними влади Молдови, з початку війни в країну в'їхало понад 360 тис. громадян України, з них понад 90 тис. залишилися в країні.

Нагадаємо 

Молдова оголосила 4 квітня день жалоби за загиблими в Україні.

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