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МОК: Томас Бах залишається єдиним кандидатом на посаду глави Олімпійського комітету

МОК: Томас Бах залишається єдиним кандидатом на посаду глави Олімпійського комітету

Київ • УНН

 • 14058 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міжнародного олімпійського комітету (МОК) німець Томас Бах є єдиним кандидатом на пост президента організації на майбутніх виборах. Про це повідомляє пресслужба МОК, передає УНН.

Термін подачі заявок завершився 30 листопада.

Повноваження президента після обрання вступлять в силу після закінчення Олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року. У разі переобрання термін повноважень Баха складе чотири роки.

Баху 66 років, він очолює МОК з 2013 року. Німець ставав олімпійським чемпіоном з фехтування (1976). У 1991 році він став членом МОК, з 1996 по 2000 рік входив до виконкому організації, з 2000 року був віце-президентом МОК.

Нагадаємо, в липні цього року МОК провів 136-ту сесію на якій президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прийняв рішення обиратися на новий термін. Також потім сесія перейшла до другої важливої теми обговорення — підготовки до Олімпійських ігор в Токіо. Головна новина, яка прозвучала під час сесії, полягає в тому, що коригування або скорочення змагальної програми не буде — всі спортивні об’єкти збережуть аж до Ігор.

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