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МОК провів 136-ту сесію: Томас Бах переобиратиметься, Олімпіада пройде у Токіо попри все - нуступного літа

МОК провів 136-ту сесію: Томас Бах переобиратиметься, Олімпіада пройде у Токіо попри все - нуступного літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прийняв рішення обиратися на новий термін. Своє рішення він озвучив під час 136-ї сесії організації, яка вперше за більш ніж столітню історію МОК проходила в форматі відеоконференції, зазначає УНН.

Причиною переходу на віддалений режим роботи стала пандемія коронавірусу. Вона ж змусила МОК перенести подію, яка мала передувати сесії, — Олімпійські ігри в Токіо. Японська столиця прийме олімпійські змагання роком пізніше, і статися це повинно буде після чергових виборів глави МОК.

На 2021 рік МОК запланував дві сесії, перша повинна пройти навесні в Афінах. Якщо ситуація з коронавірусом дозволить, то саме там відбудеться переобрання Баха, в тому, що це станеться, зараз немає практично ніяких сумнівів. Важливу новину Бах озвучив після своєї промови президента, яка традиційно відкриває сесію МОК. “Якщо ви, члени МОК, хочете, то я готовий йти на другий термін президентом МОК і продовжувати служити вам і олімпійському руху, який ми всі любимо, ще чотири роки”, — сказав він.

Колеги Баха сприйняли ці слова з натхненням, наступну годину сесії був присвячений їхнім виступам. В цілому виступили більше 20 членів МОК, і всі вони одностайно підтримали рішення Баха залишитися на чолі організації. “Спасибі вам за ваше рішення, це важливо не тільки для вас, але і для всього олімпійського руху, — зазначив олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. — Ми потребуємо вашому лідерство, вашої пристрасті, ваш досвід, особливо зараз, в ці непрості дні. Ми всі вас підтримуємо і готові піти разом далі, пліч-о-пліч, щоб бути однією сильною олімпійської командою”.

Після приємних слів на адресу Баха сесія перейшла до другої важливої теми обговорення — підготовці до Олімпійських ігор у Токіо. Головна новина, яка прозвучала під час сесії, полягає в тому, що коригування або скорочення змагальної програми не буде — всі спортивні об’єкти збережуть аж до Ігор. “Сьогодні я з радістю хочу повідомити, що нам вдалося зберегти всі об’єкти і змагальний календар Ігор, які пройдуть наступного року”, — сказав глава оргкомітету “Токіо-2020” Йосіро Морі.

В рамках Ігор будуть розіграні 339 комплектів медалей в 33 видах спорту. Вперше в історії Олімпіад пройдуть змагання з карате, серфінгу, скейтбордингу і скелелазіння. Старт Ігор в Токіо буде даний 23 липня 2021 року, церемонія закриття відбудеться 8 серпня.

МОК продовжує впевнено заявляти, що не сумнівається в успіху майбутніх Ігор, про їх повторне перенесення або скасування навіть думати не хоче. Однак при цьому не виключає, що в зв’язку з пандемією може недорахуватися уболівальників.

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