МОК провел 136-ю сессию: Томас Бах будет переизбираться, Олимпиада пройдет в Токио несмотря ни на что - следующим летом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130759 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109672 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129865 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101821 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102522 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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МОК провел 136-ю сессию: Томас Бах будет переизбираться, Олимпиада пройдет в Токио несмотря ни на что - следующим летом

МОК провел 136-ю сессию: Томас Бах будет переизбираться, Олимпиада пройдет в Токио несмотря ни на что - следующим летом

Киев  •  УНН

 • 21877 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил во время 136-й сессии организации, которая впервые за более чем вековую историю МОК проходила в формате видеоконференции, отмечает УНН.

Причиной перехода на удаленный режим работы стала пандемия коронавируса. Она же заставила МОК перенести событие, которое должно было предварять сессию, — Олимпийские игры в Токио. Японская столица примет олимпийские соревнования годом позже, и произойти это должно будет после очередных выборов главы МОК.

На 2021 год МОК запланировал две сессии, первая должна пройти весной в Афинах. Если ситуация с коронавирусом позволит, то именно там состоится переизбрание Баха, в том, что это произойдет, сейчас нет практически никаких сомнений. Важную новость Бах озвучил после своей речи президента, которая традиционно открывает сессию МОК. “Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок президентом МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, еще четыре года”, — сказал он.

Коллеги Баха восприняли эти слова с воодушевлением, следующий час сессии был посвящен их выступлениям. В общей сложности выступили более 20 членов МОК, и все они единодушно поддержали решение Баха остаться во главе организации. “Спасибо вам за ваше решение, это важно не только для вас, но и для всего олимпийского движения, — отметил олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. — Мы нуждаемся в вашем лидерстве, вашей страсти, вашем опыте, особенно сейчас, в эти непростые дни. Мы все вас поддерживаем и готовы пойти вместе дальше, плечом к плечу, чтобы быть одной сильной олимпийской командой”.

После лестных слов в адрес Баха сессия перешла ко второй важной теме обсуждения — подготовке к Олимпийским играм в Токио. Главная новость, прозвучавшая во время сессии, заключается в том, что корректировки или сокращения соревновательной программы не будет — все спортивные объекты сохранят вплоть до Игр. “Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить все объекты и соревновательный календарь Игр, которые пройдут в следующем году”, — сказал глава оргкомитета “Токио-2020” Ёсиро Мори.

В рамках Игр будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые в истории Олимпиад пройдут соревнования по карате, серфингу, скейтбордингу и скалолазанию. Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония закрытия состоится 8 августа.

МОК продолжает уверенно заявлять, что не сомневается в успехе предстоящих Игр, про их повторный перенос или отмену даже думать не хочет. Однако при этом не исключает, что в связи с пандемией может недосчитаться болельщиков.

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