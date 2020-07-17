МОК провел 136-ю сессию: Томас Бах будет переизбираться, Олимпиада пройдет в Токио несмотря ни на что - следующим летом

Причиной перехода на удаленный режим работы стала пандемия коронавируса. Она же заставила МОК перенести событие, которое должно было предварять сессию, — Олимпийские игры в Токио. Японская столица примет олимпийские соревнования годом позже, и произойти это должно будет после очередных выборов главы МОК.

На 2021 год МОК запланировал две сессии, первая должна пройти весной в Афинах. Если ситуация с коронавирусом позволит, то именно там состоится переизбрание Баха, в том, что это произойдет, сейчас нет практически никаких сомнений. Важную новость Бах озвучил после своей речи президента, которая традиционно открывает сессию МОК. “Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок президентом МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, еще четыре года”, — сказал он.

Коллеги Баха восприняли эти слова с воодушевлением, следующий час сессии был посвящен их выступлениям. В общей сложности выступили более 20 членов МОК, и все они единодушно поддержали решение Баха остаться во главе организации. “Спасибо вам за ваше решение, это важно не только для вас, но и для всего олимпийского движения, — отметил олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. — Мы нуждаемся в вашем лидерстве, вашей страсти, вашем опыте, особенно сейчас, в эти непростые дни. Мы все вас поддерживаем и готовы пойти вместе дальше, плечом к плечу, чтобы быть одной сильной олимпийской командой”.

После лестных слов в адрес Баха сессия перешла ко второй важной теме обсуждения — подготовке к Олимпийским играм в Токио. Главная новость, прозвучавшая во время сессии, заключается в том, что корректировки или сокращения соревновательной программы не будет — все спортивные объекты сохранят вплоть до Игр. “Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить все объекты и соревновательный календарь Игр, которые пройдут в следующем году”, — сказал глава оргкомитета “Токио-2020” Ёсиро Мори.

В рамках Игр будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые в истории Олимпиад пройдут соревнования по карате, серфингу, скейтбордингу и скалолазанию. Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония закрытия состоится 8 августа.

МОК продолжает уверенно заявлять, что не сомневается в успехе предстоящих Игр, про их повторный перенос или отмену даже думать не хочет. Однако при этом не исключает, что в связи с пандемией может недосчитаться болельщиков.