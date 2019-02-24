Могеріні закликала Мадуро пропустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели

"Ми настійно закликаємо правоохоронні органи і органи безпеки проявляти стриманість, уникати застосування сили і допускати допомогу. Ми відкидаємо використання нерегулярних збройних угруповань для залякування цивільних осіб і законодавців, які мобілізувалися для розподілу допомоги", - йдеться в повідомленні.

Глава дипломатії Євросоюзу підкреслила, що відмова режиму визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію веде до ескалації напруженості. Надходять тривожні повідомлення про заворушення, актах насильства і зростанні числа жертв, особливо в прикордонних районах і серед корінного населення пемонов.

Федеріка Могеріні додала, що витоки кризи, що продовжується в Венесуелі є політичними та інституційними, тому рішення може бути тільки політичним. Ми знову заявляємо про нашу рішучу неприйнятті і засудження насильства і будь-яких ініціатив, які можуть ще більше дестабілізувати регіон.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав міжнародне співтовариство бути готовим розглянути всі варіанти врегулювання кризової ситуації в країні.