Модріч: не думаю про можливість завоювати "Золотий м'яч"

“Ще один наш драматичний сценарій. Ми не дуже добре грали в першому таймі, ми не контролювали гру так, як хотіли. З початку другого ми грали набагато краще. Але, на жаль, у нас не вийшло закінчити матч за 90 хвилин. А потім ми знову показали характер”, — зауважив півзахисник “Реалу”.

Про свою кандидатуру на отримання “Золотого м’яча”: “я зараз про це не думаю, чесно скажу. Головне — щоб моя збірна виграла. Ми вже досягли дечого значущого. Але ми можемо зробити більше. А ось ці особисті нагороди мені не дуже важливі. Ми хочемо привезти додому медаль. Подивимося, якого вона буде кольору”.

Зазначимо, що через 20 років після “бронзи”-1998 у хорватів з’явився новий відмінний шанс на медалі. Щоб повторити або перевершити те досягнення, досить виграти хоча б один з двох матчів, що залишилися.