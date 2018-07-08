Модрич: не думаю о возможности завоевать "Золотой мяч"

“Еще один наш драматический сценарий. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, мы не контролировали игру так, как хотели. С начала второго мы играли намного лучше. Но, к сожалению, у нас не получилось закончить матч за 90 минут. А потом мы снова показали характер”, — отметил полузащитник “Реала”.

О своей кандидатуре на получение “Золотого мяча”: “я сейчас об этом не думаю, честно скажу. Главное — чтобы моя сборная выиграла. Мы уже достигли кое-чего значимого. Но мы можем сделать больше. А вот эти личные награды мне не очень важны. Мы хотим привезти домой медаль. Посмотрим, какого она будет цвета”.

Отметим, что через 20 лет после “бронзы” −1998 у хорватов появился новый отличный шанс на медали. Чтобы повторить или превзойти то достижение, достаточно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей.