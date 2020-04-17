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Модернізований танк Т-72 пройшов підводні випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Відбувся черговий етап випробування модернізованого зразка танку Т-72. Танк занурили у водойму для подолання 10-метрової дистанції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

“Київський бронетанковий завод спільно з фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели черговий етап випробування модернізованого зразка танку Т-72 — підводного водіння. Модернізований зразок танку занурили у водойму на глибину 5 метрів, де він успішно подолав 10-метрову дистанцію”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випробування тривають, наступним етапом планується виконання стрільб з закритої зенітної установки та керованою ракетою, із метою оцінки ефективності озброєння модернізованого зразку. Тактико-технічні характеристики танку випробовуються в максимально наближених до реальних військових умовах.

Як повідомляв УНН раніше, на полігоні “Десна”, що на Чернігівщині тривали випробування модернізованого дослідного зразка танку Т-72, що виготовлений для потреб ЗСУ.

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