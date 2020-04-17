Модернизированный танк Т-72 прошел подводные испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Состоялся очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72. Танк погрузили в водоем для преодоления 10-метровой дистанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
“Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72 — подводного вождения. Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца. Тактико-технические характеристики танка испытываются в максимально приближенных к реальным военных условиях.
Как сообщал УНН ранее, на полигоне “Десна” в Черниговской области продолжались испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленный для нужд ВСУ.