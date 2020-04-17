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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11099 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Модернизированный танк Т-72 прошел подводные испытания

Модернизированный танк Т-72 прошел подводные испытания

Киев  •  УНН

 • 69996 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Состоялся очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72. Танк погрузили в водоем для преодоления 10-метровой дистанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

“Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72 — подводного вождения. Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца. Тактико-технические характеристики танка испытываются в максимально приближенных к реальным военных условиях.

Как сообщал УНН ранее, на полигоне “Десна” в Черниговской области продолжались испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленный для нужд ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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