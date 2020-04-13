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МХП прокоментував два неприємні інциденти за участі своїх робітників

МХП прокоментував два неприємні інциденти за участі своїх робітників

Київ • УНН

 • 10664 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. МХП прокоментував два неприємні інциденти, які сталися протягом останніх днів за участі їх представників, передає УНН.

“МХП – холдинг, який забезпечує роботою близько 30 тис. українців у 14 областях присутності. МХП ставиться з високою довірою до кожного члена команди, а разом з цим – з високою вимогливістю та відповідальністю.

В МХП чесно ставляться до своїх співробітників, а також до всіх громадян України. Саме тому ми повідомляємо про два неприємні інциденти, які сталися протягом останніх днів за участі наших представників”, - зазначили в компанії.

Обидва випадки сталися 11 квітня. Один у Києві, інший - у Тернопільській області.

На Тернопільщині зіткнулися два водії - представник МХП був за кермом авто, другий учасник ДТП - велосипедист, який був напідпитку. Останнього було госпіталізовано, але його життю нічого не загрожує.

Другий інцидент стався у столиці. Співробітником холдингу було здійснено вчинок, який розцінюється поліцією, як хуліганство з використанням зброї - постріл у вікно автомобіля. Подія викликала широкий резонанс у засобах масової інформації.

"МХП наголошує, що всі громадяни України є рівними перед законом. Дякуємо правоохоронним органам за оперативну та професійну роботу. Підприємства холдингу відкриті до співпраці та нададуть всю необхідну інформацію. Водночас, просимо утриматися від упередженої публічної оцінки даних подій, а також від "публічних вироків" до завершення слідства", - зазначили в компанії.

Українські Національні Новини

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