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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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МХП прокомментировал два неприятных инцидента с участием своих рабочих

МХП прокомментировал два неприятных инцидента с участием своих рабочих

Киев  •  УНН

 • 10649 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. МХП прокомментировал два неприятных инцидента, произошедших в последние дни с участием их представителей, передает УНН.

"МХП - холдинг, который обеспечивает работой около 30 тыс. украинцев в 14 областях присутствия. МХП относится с высоким доверием к каждому члену команды, а вместе с этим - с высокой требовательностью и ответственностью.

В МХП честно относятся к своим сотрудникам, а также ко всем гражданам Украины. Именно поэтому мы сообщаем о двух неприятных инцидентах, которые произошли в последние дни с участием наших представителей", - отметили в компании.

Оба случая произошли 11 апреля. Один в Киеве, другой - в Тернопольской области.

В Тернопольской области столкнулись два водителя - представитель МХП был за рулем авто, второй участник ДТП - велосипедист, который был пьян. Последний был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.

Второй инцидент произошел в столице. Сотрудником холдинга был осуществлен поступок, который расценивается полицией, как хулиганство с использованием оружия - выстрел в окно автомобиля. Событие вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации.

"МХП отмечает, что все граждане Украины равны перед законом. Спасибо правоохранительным органам за оперативную и профессиональную работу. Предприятия холдинга открыты к сотрудничеству и предоставят всю необходимую информацию. В то же время, просим воздержаться от предвзятой публичной оценки данных событий, а также от "публичных приговоров" до завершения следствия", - отметили в компании.

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