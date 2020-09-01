БФ "МХП - Громаді" в партнерстві з Черкаською агенцією розвитку та ПРООН запустили "громадські майстерні"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Благодійний фонд "МХП — Громаді" спільно з ПРООН в Україні реалізували грантовий проект "Запуск громадських майстерень у 3 громадах Черкаської області", про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Загальний бюджет "Запуску громадських майстерень" — 1139000 гривень. Із них 499 тисяч інвестувала Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді", 570 тисяч — ПРООН, 70 — Черкаська агенція регіонального розвитку, що виступає співавтором даної ініціативи.
"Жителі Степанецької громади, до якої входить 17 населених пунктів, зможуть отримувати необхідні послуги з сфери обслуговування за місцем проживання. Це і ремонт одягу, і заточування ножів та городнього інвентарю, роботи по дереву тощо. Крім того, місцеві діти зможуть навчатися працювати з верстатами під керівництвом досвідчених майстрів, щоб згодом, можливо, і самим стати майстрами. Можна опанувати тут і надсучасні технології, наприклад, роботу з 3D-принтером", - повідомляє пресслужба МХП.
За словами організаторів проекту, дана ініціатива — не лише про покращення рівня життя місцевих жителів та розвиток громади, але й про стале партнерство.
Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом МХП виділив країні 84 млн грн.
Довідка УНН: МХП – великий агрохолдинг України, найбільший виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Регіони присутності компанії: Вінницька, Київська та Черкаська області. МХП належить Юрію Косюку.