БФ "МХП - Громаде" в партнерстве с Черкасской агенцией развития и ПРООН запустили "общественные мастерские"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Благотворительный фонд "МХП - Громаді" совместно с ПРООН в Украине реализовали грантовый проект "Запуск общественных мастерских в 3 общинах Черкасской области", об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Общий бюджет "Запуска общественных мастерских" - 1139000 гривен. Из них 499 тысяч инвестировала Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді", 570 тысяч - ПРООН, 70 - Черкасское агентство регионального развития, которое выступает соавтором данной инициативы.
"Жители Степанецкой общины, в которую входит 17 населенных пунктов, смогут получать необходимые услуги из сферы обслуживания по месту жительства. Это и ремонт одежды, и заточка ножей и огородного инвентаря, работы по дереву и др. Кроме того, местные дети смогут учиться работать со станками под руководством опытных мастеров, чтобы впоследствии, возможно, и самим стать мастерами. Можно овладеть здесь и передовыми технологиями, например, работу с 3D-принтером", - сообщает пресс-служба МХП.
По словам организаторов проекта, данная инициатива - не только об улучшении уровня жизни местных жителей и развитии общества, но и о постоянном партнерстве.
Напомним, на борьбу с коронавирусом МХП выделил стране 84 млн грн.
Справка УНН: МХП - крупный агрохолдинг Украины, крупнейший производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). Регионы присутствия компании: Винницкая, Киевская и Черкасская области. МХП принадлежит Юрию Косюку.