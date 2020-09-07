МХП Косюка підтримало ініціативу уряду розвивати фондовий ринок

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 144261 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 98500 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 93932 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 102210 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 122717 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 136267 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 220201 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215853 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186372 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175982 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 100410 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 46476 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 43430 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 148151 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 41096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 144250 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 148536 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 275568 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 299801 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 382836 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 41409 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27461 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 43708 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 46750 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125419 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

МХП Косюка підтримало ініціативу уряду розвивати фондовий ринок

Київ • УНН

 • 9469 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Компанія МХП Юрія Косюка підтримала ініціативу Уряду розвивати функціонування фондового ринку в Україні. Про це заявила речниця МХП Ірина Ванникова, передає УНН.

МХП Косюка підтримало ініціативу уряду розвивати фондовий ринок

Вона зазначила, що великі українські компанії, зокрема і МХП, представлені на світових фондових біржах.

"Акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі з 2008 року. Разом з тим, ринок цінних паперів в Україні не розвинений в достатній мірі. Великі українські компанії могли б продавати акції і на внутрішньому ринку. Це - і довіра до національного бізнесу, і підтримка виробників, і розвиток економіки за рахунок тих ресурсів, які в Україні вже є, але знаходяться у "сплячому" режимі", - наголосила вона.

За її словами, ефективне функціонування фондового ринку в Україні - крок у напрямку реальної підтримки національного бізнесу з боку уряду.

"Ми можемо тільки вітати такі наміри і сподіваємося, вони знайдуть свою практичну реалізацію вже найближчим часом", - наголосила речниця МХП.

Довідка УНН: МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Георграфія експорту компанії охоплює 80+ країн світу. Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи у чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC. Власник компанії Юрій Косюк.

Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом МХП надав державі 84 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65