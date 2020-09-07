МХП Косюка підтримало ініціативу уряду розвивати фондовий ринок

Вона зазначила, що великі українські компанії, зокрема і МХП, представлені на світових фондових біржах.

"Акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі з 2008 року. Разом з тим, ринок цінних паперів в Україні не розвинений в достатній мірі. Великі українські компанії могли б продавати акції і на внутрішньому ринку. Це - і довіра до національного бізнесу, і підтримка виробників, і розвиток економіки за рахунок тих ресурсів, які в Україні вже є, але знаходяться у "сплячому" режимі", - наголосила вона.

За її словами, ефективне функціонування фондового ринку в Україні - крок у напрямку реальної підтримки національного бізнесу з боку уряду.

"Ми можемо тільки вітати такі наміри і сподіваємося, вони знайдуть свою практичну реалізацію вже найближчим часом", - наголосила речниця МХП.

Довідка УНН: МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Георграфія експорту компанії охоплює 80+ країн світу. Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи у чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC. Власник компанії Юрій Косюк.

Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом МХП надав державі 84 млн грн.