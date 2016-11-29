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МКЧХ досі не отримав доступ до окупованих територій для пошуту зниклих безвісти – І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі у «нормандському форматі» зазначив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступу до окупованих територій для пошуку зниклих безвісти і до тюрем , де утримують заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.

МКЧХ досі не отримав доступ до окупованих територій для пошуту зниклих безвісти – І.Геращенко

“П.Клімкін звернув увагу, що, попри домовленості в Берліні, МКЧХ так і не отримав доступ до окупованих територій для пошуку зниклих безвісти і до тюрем , де утримують заручників. А пройшло вже 2 місяці, і домовленості не виконують саме РФ і контрольовані нею бойовики”, — зазначила І.Геращенко.

Також І.Геращенко повідомила, що Україна вимагала під час зустрічі від Росії негайно надати доступ МКЧХ до тюрем на окупованих територіях і в РФ, де утримують українських політв’язнів.

“Україна наполягає на негайному, повному і безумовному доступі всіх міжнародних гуманітарних місій на окуповані території, доступу МКЧХ до тюрем на окупованих територіях і в РФ (де утримують наших політв’язнів)”, — додала вона.

Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” у Мінську завершилася.

У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.

Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України — Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.

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