МККК до сих пор не получил доступ к оккупированным территориям для поиска пропавших без вести - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в "нормандском формате" отметил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не получил доступа к оккупированным территориям для поиска пропавших без вести и в тюрьмы, где удерживают заложников. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"П.Климкин обратил внимание, что, несмотря на договоренности в Берлине, МККК так и не получил доступ к оккупированным территориям для поиска пропавших без вести и в тюрьмы, где удерживают заложников. А прошло уже 2 месяца, и договоренности не выполняют именно РФ и контролируемые ею боевики", - отметила И.Геращенко.
Также И.Геращенко сообщила, что Украина требовала во время встречи от России немедленно предоставить доступ МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ, где удерживают украинских политзаключенных.
"Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном доступе всех международных гуманитарных миссий на оккупированные территории, доступа МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ (где держат наших политзаключенных)", - добавила она.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.