Міжрегіональних наркоторговців спіймали столичні правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи торговців метадоном припинили столичні правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Наркоторгівці мали чітку ієрархічну структуру. “Організатори” здійснювали загальне керівництво, розподіляли прибутки та оптом доставляли наркотики до Києва та Київської області з інших регіонів України. “Оператори” відповідали за прийом замовлень телефоном від покупців, контролювали надходження грошей на платіжні картки одного з банків та повідомляли наркозалежних про місця розташування “закладок”. “Кур’єри” безпосередньо здійснювали закладки з метадоном на території столичного регіону та повідомляли про їх місцезнаходження “операторів”.
На початковому етапі спецоперації оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність “операторів” та “кур’єрів” наркоугруповання.
На другому етапі співробітники СБУ здобули докази злочинної діяльності “організаторів” та затримали їх під час чергової поставки оптової партії наркотику до Києва.
Загалом з незаконного обігу правоохоронці вилучили майже кілограм метадону, один бойовий та два “травматичні” пістолети.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, чоловік зберігав наркотики у вуликах на Кіровоградщині.