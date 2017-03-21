Межрегиональных наркоторговцев поймали столичные правоохранители

Наркоторговцы имели четкую иерархическую структуру. "Организаторы" осуществляли общее руководство, распределяли доходы и оптом доставляли наркотики в Киев и Киевскую область из других регионов Украины. "Операторы" отвечали за прием заказов по телефону от покупателей, контролировали поступление денег на платежные карточки одного из банков и сообщали наркозависимым о местах расположения "закладок". "Курьеры" непосредственно осуществляли закладки с метадоном на территории столичного региона и сообщали об их местонахождении "операторам".

На начальном этапе спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность "операторов" и "курьеров" наркогруппировки.

На втором этапе сотрудники СБУ получили доказательства преступной деятельности "организаторов" и задержали их во время очередной поставки оптовой партии наркотика в Киев.

В общем из незаконного оборота правоохранители изъяли почти килограмм метадона, один боевой и два "травматических" пистолета.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, мужчина хранил наркотики в ульях в Кировоградской области.