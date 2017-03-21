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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124339 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126879 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Межрегиональных наркоторговцев поймали столичные правоохранители

Межрегиональных наркоторговцев поймали столичные правоохранители

Киев  •  УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Деятельность межрегиональной организованной преступной группы торговцев метадоном разоблачили столичные правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Наркоторговцы имели четкую иерархическую структуру. "Организаторы" осуществляли общее руководство, распределяли доходы и оптом доставляли наркотики в Киев и Киевскую область из других регионов Украины. "Операторы" отвечали за прием заказов по телефону от покупателей, контролировали поступление денег на платежные карточки одного из банков и сообщали наркозависимым о местах расположения "закладок". "Курьеры" непосредственно осуществляли закладки с метадоном на территории столичного региона и сообщали об их местонахождении "операторам".

На начальном этапе спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность "операторов" и "курьеров" наркогруппировки.

На втором этапе сотрудники СБУ получили доказательства преступной деятельности "организаторов" и задержали их во время очередной поставки оптовой партии наркотика в Киев.

В общем из незаконного оборота правоохранители изъяли почти килограмм метадона, один боевой и два "травматических" пистолета.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, мужчина хранил наркотики в ульях в Кировоградской области.

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