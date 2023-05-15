Міжнародний день мирного співіснування та День світла. Що ще відзначають 16 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні, 16 травня, відзначається Міжнародний день мирного співіснування. Свято було запроваджене резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2017 року, пише УНН.
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Міжнародний день мирного співіснування встановлений з метою постійної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності людей Землі.
У міжнародному форматі мирне співіснування передбачає відмову від війни як засобу вирішення спірних питань між державами. Розв’язання конфліктних ситуацій між державами має відбуватися виключно шляхом переговорів із дотриманням принципів, закріплених у міжнародно-правових документах.
Також 16 травня відзначається Міжнародний день світла. Він був заснований у листопаді 2017 року за ініціативи ЮНЕСКО. Дата 16 травня обрана не випадково, саме в цей день у 1960 році була проведена перша вдала робота лазеру Теодора Маймана.
А ще 16 травня відзначають День біографа та День любові до дерев. В Іраку вшановують пам’ять жертв режиму Саддама Хусейна.
За церковним календарем 16 травня – День пам’яті мучеників Тимофія та Маври. Вони жили у ІІІ столітті та сповідували християнство. За 20 днів після одруження Тимофія схопили та піддали жорстоким тортурам. Зокрема, його підвісили до гори ногами, до рота поклали палицю, а на шиї затягнули ремінь. Згодом схопили і його дружину Мавру. Її теж катували. Але ні Тимофій, ні Мавра не зреклися християнської віри. Їх обох розіп’яли.
Іменини 16 травня святкують Тимофій, Андрій, Брендан, Симон, Мавра.