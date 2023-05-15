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13 марта, 19:26 • 52268 просмотра

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13 марта, 15:57 • 106636 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108728 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110717 просмотра

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Международный день мирного сосуществования и День света. Что еще отмечают 16 мая

Международный день мирного сосуществования и День света. Что еще отмечают 16 мая

Киев • УНН

 • 1306949 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня, 16 мая, отмечается Международный день мирного сосуществования. Праздник был введен резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017 года, пишет УНН.

Детали

Международный день мирного сосуществования установлен с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

В международном формате мирное сосуществование предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами. Решение конфликтных ситуаций между государствами должно происходить исключительно путем переговоров с соблюдением принципов, закрепленных в международно-правовых документах.

Также 16 мая отмечается Международный день света. Он был учрежден в ноябре 2017 года по инициативе ЮНЕСКО. Дата 16 мая выбрана не случайно, именно в этот день в 1960 году была проведена первая удачная работа лазера Теодора Маймана.

А еще 16 мая отмечают День биографа и День любви к деревьям. В Ираке чтят память жертв режима Саддама Хусейна.

По церковному календарю 16 мая – День памяти мучеников Тимофея и Мавры. Они жили в III веке и исповедовали христианство. Через 20 дней после женитьбы Тимофея схватили и подвергли жестоким пыткам. В частности, его подвесили к горе ногами, в рот положили палку, а на шее затянули ремень. Впоследствии схватили и его жену Мавру, ее тоже пытали. Но ни Тимофей, ни Мавра не отреклись от христианской веры. Их обоих распяли на кресте.

Именины 16 мая празднуют Тимофей, Андрей, Брендан, Симон, Мавра.

Украинские Национальные Новости

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