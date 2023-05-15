Международный день мирного сосуществования и День света. Что еще отмечают 16 мая

Детали

Международный день мирного сосуществования установлен с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

В международном формате мирное сосуществование предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами. Решение конфликтных ситуаций между государствами должно происходить исключительно путем переговоров с соблюдением принципов, закрепленных в международно-правовых документах.

Также 16 мая отмечается Международный день света. Он был учрежден в ноябре 2017 года по инициативе ЮНЕСКО. Дата 16 мая выбрана не случайно, именно в этот день в 1960 году была проведена первая удачная работа лазера Теодора Маймана.

А еще 16 мая отмечают День биографа и День любви к деревьям. В Ираке чтят память жертв режима Саддама Хусейна.

По церковному календарю 16 мая – День памяти мучеников Тимофея и Мавры. Они жили в III веке и исповедовали христианство. Через 20 дней после женитьбы Тимофея схватили и подвергли жестоким пыткам. В частности, его подвесили к горе ногами, в рот положили палку, а на шее затянули ремень. Впоследствии схватили и его жену Мавру, ее тоже пытали. Но ни Тимофей, ни Мавра не отреклись от христианской веры. Их обоих распяли на кресте.

Именины 16 мая празднуют Тимофей, Андрей, Брендан, Симон, Мавра.