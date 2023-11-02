Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея. Що ще можна відзначити 3 листопада

Біосферні заповідники — це репрезентативні частин природних і культурних ландшафтів, що простягаються на великих територіях наземних або прибережних/морських екосистем, або їх поєднання.

Їх створення почалося на підставі міжурядової програми “Людина і біосфера”, яка була прийнята у 1971 році.

У 1976 році була створена Всесвітня мережа біосферних заповідників, яка за задумом має стати основою для збереження біорізноманіття, відновлення екосистем і життя в гармонії з природою.

На даний момент ця мережа охоплює 748 об’єктів у 134 країнах світу.

3 листопада можна відсвяткувати День косплея.

Косплей — один із видів перформансу, який полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей за допомогою костюму та характерних аксесуарів.

У 1939 році під час конференції з наукової фантастики у Нью-Йорку письменники Форест Акерман й Міртл Дуглас прийшли на один із заходів у костюмах персонажів фантастичних творів. Ідея багатьох сподобалася.

Але справжній бум косплею розпочався після того як японський письменник Нобуюкі Такахасі відвідав США.

Саме він вигадав термін “косплей”, доклав багато зусиль, щоб косплей перетворився на цілу культуру та поширився по всьому світу.

Також сьогодні відзначається День медузи.

Медузи з’явилися на нашій планеті більше 500 мільйонів років тому. Ці істоти на 98% складаються з води. Вони не мають кісток, головного мозку та органів зору, але у них є 2 недосконалі нервові системи. Прийнято вважати, що медузи мають прозоре тіло, але серед них зустрічаються яскраві представники, а деякі світяться червоним чи блакитним кольором.

У Світовому океані нараховується більше однієї тисячі різноманітних видів медуз. Через забрудненість навколишнього середовища деякі види вже зникли, багато — перебувають на межі вимирання.

Ще 3 листопада — це День кліше. Подія присвячена зловживанню фразами та елементами художніх творів, з якими ми стикаємося у повсякденному житті.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників єпископа Апексима, пресвітера Йосипа, диякона Аїфала.

Усі троє були арештовані за наказом перського правителя Сапора ІІ, який організовував гоніння на християн.

За відмову зректися Господа і поклонитися язичницьким богам чоловік піддали жорстоким тортурам.

Апексима розіп’яли на хресті, Йосипа закопали живцем, Аїфалу відрубали голову.

Іменини 3 листопада святкують Йосип, Богдан, Володимир, Георгій, Ілля, Ганна, Євдокія, Світлана.