Международный день биосферных заповедников, Всемирный день косплея. Что еще можно отметить 3 ноября

Биосферные заповедники — это репрезентативные части природных и культурных ландшафтов, простирающиеся на обширных территориях наземных или прибрежных/морских экосистем, или их сочетание.

Их создание началось на основании межправительственной программы “Человек и биосфера”, которая была принята в 1971 году.

В 1976 году была создана Всемирная сеть биосферных заповедников, которая по замыслу должна стать основой для сохранения биоразнообразия, восстановления экосистем и жизни в гармонии с природой.

На данный момент эта сеть охватывает 748 объектов в 134 странах мира.

3 ноября можно отпраздновать День косплея.

Косплей — один из видов перформанса, который заключается в отображении в режиме реального времени определенных известных персонажей или идей с помощью костюма и характерных аксессуаров.

В 1939 году во время конференции по научной фантастике в Нью-Йорке писатели Форест Акерман и Миртл Дуглас пришли на одно из мероприятий в костюмах персонажей фантастических произведений. Идея многим понравилась.

Но настоящий бум косплея начался после того как японский писатель Нобуюки Такахаси посетил США.

Именно он придумал термин “косплей”, приложил много усилий, чтобы косплей превратился в целую культуру и распространился по всему миру.

Также сегодня отмечается День медузы.

Медузы появились на нашей планете более 500 миллионов лет назад. Эти существа на 98% состоят из воды. Они не имеют костей, головного мозга и органов зрения, но у них есть 2 несовершенные нервные системы. Принято считать, что медузы имеют прозрачное тело, но среди них встречаются яркие представители, а некоторые светятся красным или голубым цветом.

В Мировом океане насчитывается более одной тысячи разнообразных видов медуз. Из-за загрязненности окружающей среды некоторые виды уже исчезли, многие — находятся на грани вымирания.

Еще 3 ноября — это День клише. Событие посвящено злоупотреблению фразами и элементами художественных произведений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников епископа Апексима, пресвитера Иосифа, диакона Аифала.

Все трое были арестованы по приказу персидского правителя Сапора II, который организовывал гонения на христиан.

За отказ отречься от Господа и поклониться языческим богам мужчину подвергли жестоким пыткам.

Апексима распяли на кресте, Иосифа закопали заживо, Аифалу отрубили голову.

Именины 3 ноября празднуют Иосиф, Богдан, Владимир, Георгий, Илья, Анна, Евдокия, Светлана.