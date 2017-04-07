Міжнародна виставка електротранспорту відбулась у Києві

Цьогоріч друга міжнародна виставка електротранспорту отримала офіційну підтримку Міністерства інфраструктури України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

На майданчику виставкового центру було представлено близько 60 брендів, а саме електрокари, електромотоцикли, мопеди, скутери, електровелосипеди, гіроборди, гіроскутери від понад 40 компаній з України та Білорусі. Також вперше на виставці було представлено електробус “Vitovt Electro E420”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві відбулося "Велике жіноче ралі"

Також в рамках виставки організатори влаштували екологічний автопробіг столичними вулицями, в якому взяли участь близько 40 електрокарів. Метою автопробігу було привернути увагу громадян до екологічних проблем, пов’язаних зі шкідливими викидами автомобілів.

Нагадаємо, що 10 березня на території Міжнародного виставкового центру на лівому березі Дніпра відбулось одразу кілька виставок: виставка велосипедів та аксесуарів для велолюбителів - BikeExpo та виставка мотоциклів та різноманітних речей для справжніх байкерів та поціновувачів мотокультури - МотоБайк.