Международная выставка электротранспорта состоялась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столичном выставочном центре состоялась вторая международная выставка электротранспорта и гибридов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В этом году вторая международная выставка электротранспорта получила официальную поддержку Министерства инфраструктуры Украины и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
На площадке выставочного центра было представлено около 60 брендов, а именно электрокары, электромотоциклы, мопеды, скутеры, электровелосипеды, гироборды, гироскутеры от более 40 компаний из Украины и Беларуси. Также впервые на выставке было представлено электробус "Vitovt Electro E420".
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Также в рамках выставки организаторы устроили экологический автопробег по столичным улицам, в котором приняли участие около 40 электрокаров. Целью автопробега было привлечь внимание граждан к экологическим проблемам, связанным с вредными выбросами автомобилей.
Напомним, что 10 марта на территории Международного выставочного центра на левом берегу Днепра состоялось сразу несколько выставок: выставка велосипедов и аксессуаров для велолюбителей - BikeExpo и выставка мотоциклов и различных вещей для настоящих байкеров и любителей мотокультуры - мотобайк.