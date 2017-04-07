Международная выставка электротранспорта состоялась в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50674 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161284 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118747 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104769 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107208 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154960 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Международная выставка электротранспорта состоялась в Киеве

Международная выставка электротранспорта состоялась в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15524 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столичном выставочном центре состоялась вторая международная выставка электротранспорта и гибридов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В этом году вторая международная выставка электротранспорта получила официальную поддержку Министерства инфраструктуры Украины и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

На площадке выставочного центра было представлено около 60 брендов, а именно электрокары, электромотоциклы, мопеды, скутеры, электровелосипеды, гироборды, гироскутеры от более 40 компаний из Украины и Беларуси. Также впервые на выставке было представлено электробус "Vitovt Electro E420".

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Также в рамках выставки организаторы устроили экологический автопробег по столичным улицам, в котором приняли участие около 40 электрокаров. Целью автопробега было привлечь внимание граждан к экологическим проблемам, связанным с вредными выбросами автомобилей.

Напомним, что 10 марта на территории Международного выставочного центра на левом берегу Днепра состоялось сразу несколько выставок: выставка велосипедов и аксессуаров для велолюбителей - BikeExpo и выставка мотоциклов и различных вещей для настоящих байкеров и любителей мотокультуры - мотобайк.

Украинские Национальные Новости

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