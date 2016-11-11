Міжбанк закрився на рівні 25,64/25,66 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У п’ятницю 11 листопада в США святкували День Ветеранів, у зв’язку з цим торги по американській валюті проходили з мінімальною активністю, а угоди булу можливі лише за розрахунками ТОМ, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,5500/25,6000. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,6400/25,6600.
Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3911/0,3923. До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3910/0,3915. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,0075 (+0,3075).
На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0855/1,0920.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,8475/27,9060. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,8865/27,9125.
Як повідомляв УНН, 10 листопада міжбанк закрився на рівні на рівні 25,55/25,57 грн за долар.