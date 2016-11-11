Межбанк закрылся на уровне 25,64/25,66 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,6000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,6400/25,6600.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3911/0,3923. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3910/0,3915. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 64,0075 (+0,3075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0855/1,0920.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,8475/27,9060. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,8865/27,9125.

Как сообщал УНН, 10 ноября межбанк закрылся на уровне на уровне 25,55/25,57 грн за доллар.