Міжбанк закрився на рівні 25,55/25,57 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У четвер на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту залишилися на тому самому рівні, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,5600/25,5900. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,5500/25,5700.
Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,4031/0,4038. До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3994/0,4000. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 63,8300 (0,1300).
На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0870/1,0950.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,9396/27,9775. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,8520/27,8815.
Як повідомляв УНН, 9 листопада міжбанк закрився на рівні на рівні 25,56/25,58 грн за долар.