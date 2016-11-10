Межбанк закрылся на уровне 25,55/25,57 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5600/25,5900. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5500/25,5700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4031/0,4038. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3994/0,4000. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,8300 (0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0870/1,0950.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,9396/27,9775. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,8520/27,8815.

Как сообщал УНН, 9 ноября межбанк закрылся на уровне на уровне 25,56/25,58 грн за доллар.