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15 марта, 19:03 • 111466 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155896 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131146 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124153 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109127 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103712 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100253 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130034 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127637 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Межбанк закрылся на уровне 25,55/25,57 грн за доллар

Межбанк закрылся на уровне 25,55/25,57 грн за доллар

Киев • УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В четверг на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту остались на том же уровне, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5600/25,5900. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5500/25,5700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4031/0,4038. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3994/0,4000. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,8300 (0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0870/1,0950.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,9396/27,9775. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,8520/27,8815.

Как сообщал УНН, 9 ноября межбанк закрылся на уровне на уровне 25,56/25,58 грн за доллар.

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