Міжбанк відкрився на рівні 27,10/27,18 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,10/27,18 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російському валюту опустилися - 0,4501/0,4516, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28,9753/29,0690.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,0700/1,0702.
Як зазначається, у п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.