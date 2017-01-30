Межбанк открылся на уровне 27,10/27,18 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,10/27,18 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту опустились - 0,4501/0,4516, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,9753/29,0690.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись - 1,0700/1,0702.
Как отмечается, в пятницу Нацбанк на рынок не выходил.