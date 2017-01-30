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Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 18:08 • 139998 просмотра

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11 марта, 14:12 • 132287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Межбанк открылся на уровне 27,10/27,18 грн за доллар

Межбанк открылся на уровне 27,10/27,18 грн за доллар

Киев • УНН

 • 4879 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,10/27,18 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.

Цены на российскую валюту опустились - 0,4501/0,4516, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,9753/29,0690.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись - 1,0700/1,0702.

Как отмечается, в пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

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