Міжбанк відкрився на рівні 27,00/27,10 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27.00/27.10 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4544/0.4564, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 29.0520/29.1650.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0762/1.0764.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5500/27.6500 (піднявся на 0.09%);
євро-гривня — 29.4500/29.7000 (опустився на -0.17%);
рубль-гривня — 0.4570/0.4660 (піднявся на 1.26%).