Межбанк открылся на уровне 27,00/27,10 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27.00/27.10 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0.4544/0.4564, котировки по евро-гривне установились на уровне 29.0520/29.1650.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0762/1.0764.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.5500/27.6500 (поднялся на 0.09%);
евро-гривна - 29.4500/29.7000 (опустился на -0.17%);
рубль-гривна - 0.4570/0.4660 (поднялся на 1.26%).