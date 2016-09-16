Міжбанк відкрився на рівні 25,90/26,15 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,90/26,15 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3984/0,4026, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 29,0940/29,3790.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1233/1,1235.
Як повідомляв УНН, 15 вересня на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26,30/26,40.