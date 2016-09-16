Межбанк открылся на уровне 25,90/26,15 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,3984/0,4026, котировки по евро-гривне установились на уровне 29,0940/29,3790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1233/1,1235.

Как сообщал УНН, 15 сентября на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 26,30/26,40.