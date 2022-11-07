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Місячне затемнення: астролог дала поради, як зустріти

Місячне затемнення: астролог дала поради, як зустріти

Київ • УНН

 • 553720 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У вівторок, 8 листопада, о 13:00 відбудеться місячне затемнення на осі Телець-Скорпіон, яке стане одним із найважчих 2022 року. Як себе поводити в цей період, порадила астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

Цитата

"8 листопада 2022 року о 13:00 за київським часом відбудеться місячне затемнення на осі Телець-Скорпіон. Воно буде одним із найважчих затемнень 2022 року. Затемнення – це корекція нашої долі. Оскільки людині дано багато в житті свободи вибору, то саме в період затемнення нам намагаються показати, наскільки правильно ми рухалися своїм шляхом. Ми відчуваємо це через певні події, ситуації, які будуть пов’язані індивідуально з кожною людиною. Придивіться в цей період, що відбувається у вашому житті. Якщо все протікає спокійно, ви на правильному шляху. Але якщо різко починають руйнуватися плани, відбуваються складні ситуації з вами та вашими рідними – зверніть на цю подію особливу увагу, саме там буде вказувати, де саме ви робите помилки", – зазначила Базиленко.

Деталі

Багато астрологів зараз говорять про те, що можна змінювати долю під час затемнень. Проте Базиленко застерігає не робити такі кроки, тому що цей період приносить погане самопочуття, дратівливість і тяжкий емоційний стан. Це може більше нашкодити, ніж принести користь. 

З досвіду астролога, цей період краще проживати спокійно, в гармонії із собою та зі світом, вести скромний спосіб життя. Дотримуватися більше простих духовних практик у вигляді посту, молитви та звичайної праці. Можна очистити організм і своє житло.

Правила зустрічі місячного затемнення

У період затемнень не час розпочинати нові справи, приймати важливі рішення, робити покупки, ремонт, підписувати важливі угоди. Краще не переїдати, особливо м’ясних продуктів. Також головне не перебувати у стані страху, агресії та будь-яких інших негативних емоціях.

Місячне затемнення відповідає за емоційну сферу та за нашу підсвідомість. Потрібно пам’ятати, як ми проведемо цей період, так і будемо себе почувати протягом щонайменше 6 місяців або 9-18 років, залежно від показників в індивідуальному гороскопі.

Що робити в період місячного затемнення

• контролюйте свої емоції, гармонізуйте внутрішній стан;

• важливо відноситися з повагою до себе, людей навколо та до природи;

• чудовий період позбутися шкідливих звичок;

• сприятливий піст;

• очищуйте свій дім, за 1-2 дні викиньте все, що не потрібно;

• перед самим затемненням добре буде прийняти душ, одягнути чистий одяг і молитися;

• місячне затемнення не підходить для написання бажань.

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