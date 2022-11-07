Лунное затмение: астролог дала советы, как встретить

Цитата

”8 ноября 2022 года в 13:00 по киевскому времени произойдет лунное затмение на оси Телец-Скорпион. Оно будет одним из самых тяжелых затмений 2022 года. Затмение – это коррекция нашей судьбы. Поскольку человеку дано много в жизни свободы выбора, то именно в период затемнения нам пытаются показать, насколько правильно мы двигались своим путем. Мы чувствуем это из-за определенных событий, ситуаций, которые будут связаны индивидуально с каждым человеком. Присмотритесь в этот период, что происходит в вашей жизни. Если все протекает спокойно, вы на правильном пути. Но если резко начинают разрушаться планы, происходят сложные ситуации с вами и вашими родными – обратите особое внимание на это событие, именно там будет указывать, где именно вы совершаете ошибки", – отметила Базиленко.

Детали

Многие астрологи сейчас говорят о том, что можно изменять судьбу во время затмений. Однако Базиленко предостерегает не делать такие шаги, потому что этот период приносит плохое самочувствие, раздражительность и тяжелое эмоциональное состояние. Это может больше навредить, чем принести пользу.

По опыту астролога, этот период лучше проживать спокойно, в гармонии с собой и с миром, вести скромный образ жизни. Соблюдать более простые духовные практики в виде поста, молитвы и обычного труда. Можно очистить организм и свое жилище.

Правила встречи лунного затмения

В период затмений не время начинать новые дела, принимать важные решения, делать покупки, ремонт, подписывать важные сделки. Лучше не переедать, особенно мясных продуктов. Также главное не находиться в состоянии страха, агрессии и каких-либо других негативных эмоциях.

Лунное затмение отвечает за эмоциональную сферу и за наше подсознание. Следует помнить, как мы проведем этот период, так и будем себя чувствовать в течение по меньшей мере 6 месяцев или 9-18 лет, в зависимости от показателей в индивидуальном гороскопе.

Что делать в период лунного затмения

• контролируйте свои эмоции, гармонизируйте внутреннее состояние;

• важно относиться с уважением к себе, людям вокруг и к природе;

• прекрасный период избавиться от вредных привычек;

• благоприятный пост;

• очищайте свой дом, за 1-2 дня выбросьте все, что не нужно;

• перед самым затмением хорошо будет принять душ, надеть чистую одежду и молиться;

• лунное затмение не подходит для написания желаний.