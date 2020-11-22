Місцеві вибори: у Рівному та області фіксують фотографування бюлетенів

На виборчій дільниці № 560725 за адресою смт Квасилів, Квасилівський професійний ліцей, у фойє виборець вчиняв дії, схожі на фотографування бюлетеня. За таким фактом відреагувала поліція, яка перевіривши телефон, виявила там фото бюлетеня. Виборець зазначав поліції, що не знав, що за такі дії передбачена відповідальність.

“На виборчій дільниці № 560942 за адресою м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти зафіксовано, як виборчині ймовірно фотографували бюлетені на скриньках для голосування у полі зору присутніх. Про це було повідомлено поліцію, вони взяли свідчення”, — вказано у повідомленні.

“На виборчій дільниці № 560920 за адресою м. Рівне, вул. Павлюченка, 24, у навчально-виховному комплексі № 26 спостерігачка ОПОРИ помітила, як виборець у кабінці вчиняв дії, схожі на фотографування бюлетеня. Про такий факт повідомили поліцейських. Виборець після цього не захотів опустити бюлетень у виборчу скриньку, тож комісія його погасила”, — додали спостерігачі.

На виборчій дільниці № 560972 за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15, дитячий садок № 47, було зафіксовано ймовірне фотографування бюлетеня. Виборець пояснив поліції, що робив це для себе і написав пояснювальну щодо такого факту, а фото видалив.

На виборчій дільниці № 560982 за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 3, про ситуацію на якій ОПОРА розповідала раніше, виявлено нові випадки ймовірного фотографування бюлетеня.

Так, спостерігачка ОПОРИ зафіксувала на відео, як виборчиня у кабінці вчиняє дії, схожі на фотографування бюлетеня. При виході з кабінки її одразу члени комісії та спостерігачі запитали щодо факту фотографування та причини. Згодом, жінка таки зізналася, що уже все видалила, а фотографувала для чоловіка, мовляв, той не вірив, що вона збирається віддати свій голос за одного з кандидатів.

Згодом на цій же дільниці стався ще один випадок фотофіксації волевиявлення. Після виходу із кабінки для голосування виборець показав для поліції, членів ТВК та спостерігачів фото на своєму телефоні, де було видно паспорт громадянина та виборчий бюлетень із позначкою за одного із кандидатів.

Загалом станом на 16:00 поліція по місту зафіксувала 13 випадків фотографування бюлетенів.

Частина 1 статті 16 Виборчого кодексу України вказує, що голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому правоохоронці реагують на відповідні дії, як на підозру у вчиненні підкупу виборців, а саме встановлюють особу виборця для з’ясування мети фотографування.