Местные выборы: в Ровно и области фиксируют фотографирования бюллетеней

На избирательном участке № 560725 по адресу пгт Квасилов, Квасиловский профессиональный лицей, в фойе избиратель совершал действия, похожие на фотографирование бюллетеня. По такому факту отреагировала полиция, проверив телефон, обнаружила там фото бюллетеня. Избиратель отмечал полиции, что не знал, что за такие действия предусмотрена ответственность.

“На избирательном участке № 560942 по адресу г. Ровно, ул. Вячеслава Черновола в Ровенском областном институте последипломного педагогического образования зафиксировано, как избирательницы вероятно фотографировали бюллетени на ящиках для голосования в поле зрения присутствующих. Об этом было сообщено полиции, они взяли показания”, — указано в сообщении.

“На избирательном участке № 560920 по адресу г. Ровно, ул. Павлюченко, 24 в учебно-воспитательном комплексе № 26 наблюдательница ОПОРЫ заметила, как избиратель в кабинке совершал действия, похожие на фотографирование бюллетеня. О таком факте сообщили полицейских. Избиратель после этого не захотел опустить бюллетень в избирательную урну, поэтому комиссия его погасила”, — добавили наблюдатели.

На избирательном участке № 560972 по адресу г. Ровно, ул. Гайдамацкая, 15 детский сад № 47, было зафиксировано вероятное фотографирования бюллетеня. Избиратель объяснил полиции, что делал это для себя и написал объяснительную по такому факту, а фото удалил.

На избирательном участке № 560982 по адресу г. Ровно, ул. Фабричная, 3, о ситуации на которой ОПОРА рассказывала ранее, выявлены новые случаи предполагаемого фотографирования бюллетеня.

Так, наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала на видео, как избирательница в кабинке совершает действия, похожие на фотографирование бюллетеня. При выходе из кабинки ее сразу члены комиссии и наблюдатели спросили по факту фотографирования и причины. Впоследствии, женщина же призналась, что уже все удалила, а фотографировала для мужчины, мол, тот не верил, что она собирается отдать свой голос за одного из кандидатов.

Впоследствии на этом же участке произошел еще один случай фотофиксации волеизъявления. После выхода из кабинки для голосования избиратель показал для полиции, членов ТИК и наблюдателей фото на своем телефоне, где было видно паспорт гражданина и избирательный бюллетень с отметкой за одного из кандидатов.

Всего по состоянию на 16:00 полиция по городу зафиксировала 13 случаев фотографирования бюллетеней.

Часть 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины указывает, что голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установления или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается.

Фотографирование избирательных бюллетеней часто используется как доказательство подтверждения своего волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей, поэтому правоохранители реагируют на соответствующие действия, как на подозрение в совершении подкупа избирателей, а именно устанавливают личность избирателя для выяснения цели фотографирования.