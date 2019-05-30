Місце голосування перед виборами в Раду змінили вже понад тисячу осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 1,1 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, тимчасово змінили місце голосування вже 1107 осіб.
З Донецької - 489 осіб, а з Луганської – 291 особа. З окупованого Криму місце голосування змінили лише 40 людей.
Велика кількість виборців продовжують обирати для голосування Київ (291 особа) та Київську область (143 особи). Досить часто місцем голосування обирають Харківську (92 особи), Полтавську (45 осіб) та Запорізьку (42 особи) області.
Крім того, 86 осіб змінили місце голосування у Донецькій області, а 79 – у Луганській.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.