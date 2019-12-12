Місія ООН в Україні: за 2019 рік на Донбасі загинули 26 цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. 26 мирних жителів стали жертвами конфлікту на Донбасі в 2019 році. Про це в четвер повідомила глава Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. В результаті загальне число загиблих мирних громадян перевищило 3340 осіб, зазначає УНН.
“Загальна кількість жертв з числа мирного населення в 2019 року досягла за станом на 15 листопада 26 осіб, 136 осіб були поранені” — повідомила вона.
В цілому, за словами Богнер, “з середини квітня 2014 року, коли конфлікт почався, як мінімум 3344 мирних жителів були вбиті”.
Наприкінці листопада стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй вже зібрала більше половини необхідних коштів для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу.
Як писав УНН, в ЮНІСЕФ повідомили, що програм підтримки вразливих груп населення, які проживають в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в Україні на сьогоднішній день недостатньо.