В ООН зібрали більш ніж половину суми гумдопомоги для мешканців Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Організація Об'єднаних Націй вже зібрала більше половини необхідних коштів для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ООН.
"Вдячні донорам за їх підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйона доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловіку, жінці, хлопцю та дівчині, серед тих, хто розраховує на нас", - йдеться у повідомленні.
Першопочатково Організація запросила 162 млн доларів для надання необхідної гумдопомоги для 2,3 млн осіб.
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Нагадаємо, стало відомо, хто в суді ООН був на боці Росії.