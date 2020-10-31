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"Мирного натиску" досить для мирної зміни влади: Саакашвілі про вибори в Грузії

"Мирного натиску" досить для мирної зміни влади: Саакашвілі про вибори в Грузії

Київ • УНН

 • 20855 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Грузії рівень підтримки "Грузинської мрії" на парламентських виборах мінімальний, тому в другій половині дня партія влади спробує організувати акти насильства. Але "мирного натиску" буде досить для початку мирної зміни влади. Про це у відеозверненні заявив експрезидент Міхеїл Саакашвілі і кандидат в прем'єри Грузії від коаліції "ЄНД - Сила в єдності", передає УНН з посиланням на Новини-Грузія.

"Все йде відповідно до супер-плану. Такої низької підтримки у влади не було на жодних виборах, включаючи вибори 2012 року. Після 5-6 годин вони спробують зробити якісь насильницькі акти, якщо це їм вдасться. Ми повинні повністю нейтралізувати це. Час довести справу до кінця", - заявив Саакашвілі.

Політик вважає, що ресурси "Грузинської мрії" з точки зору "приводу людей" на вибори "вже вичерпані". Саакашвілі закликав однодумців до "спокою, організованості" і ще більшої активності в процесі голосування. Експрезидент вважає, що такого "мирного натиску" буде досить для початку мирної зміни влади.

"Якщо зараз ми будемо діяти правильно, я буду налаштований дуже оптимістично", - додав він.

Сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори. У них беруть участь 48 партій і два блоки. Всього виборцям належить вибрати 150 депутатів - 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною. Право голосу є у більш ніж 3,5 мільйона громадян Грузії, для них відкрито понад 3,8 тис. дільниць.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за тбіліським часом. Процес голосування завершиться о 20:00.

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