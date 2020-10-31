“Мирного натиска” достаточно для мирной смены власти: Саакашвили о выборах в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Грузии уровень поддержки “Грузинской мечты” на парламентских выборах минимален, поэтому во второй половине дня партия власти попытается организовать акты насилия. Но, “мирного натиска” будет достаточно для начала мирной смены власти. Об этом в видеообращении заявил экс-президент Михеил Саакашвили и кандидат в премьеры Грузии от коалиции “ЕНД — Сила в единстве”, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
“Все идет в соответствии с супер-планом. Такой низкой поддержки у властей не было ни на одних выборах, включая выборы 2012 года. После 5-6 часов они попытаются совершить какие-то насильственные акты, если это им удастся. Мы должны полностью нейтрализовать это. Время довести дело до конца”, — заявил Саакашвили.
Политик считает, что ресурсы “Грузинской мечты” с точки зрения “привода людей” на выборы “уже исчерпаны”. Саакашвили призвал единомышленников к “спокойствию, организованности” и еще большей активности в процессе голосования. Экс-президент считает, что такого “мирного натиска” будет достаточно для начала мирной смены власти.
“Если сейчас мы будем действовать правильно, я буду настроен очень оптимистично”, — добавил он.
Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной. Право голоса есть у более чем 3,5 миллиона граждан Грузии, для них открыто более 3,8 тысячи участков.
Избирательные участки открылись в 08:00 по тбилисскому времени. Процесс голосования завершится в 20:00.