“Мирного натиска” достаточно для мирной смены власти: Саакашвили о выборах в Грузии

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Грузии уровень поддержки “Грузинской мечты” на парламентских выборах минимален, поэтому во второй половине дня партия власти попытается организовать акты насилия. Но, “мирного натиска” будет достаточно для начала мирной смены власти. Об этом в видеообращении заявил экс-президент Михеил Саакашвили и кандидат в премьеры Грузии от коалиции “ЕНД — Сила в единстве”, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.