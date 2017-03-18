Мін’юст США подав апеляцію на блокування міграційного указу Д.Трампа

Уточнюється, що мін’юст подав документи до федерального суду штату Меріленд.

Влада Гаваїв стверджує, що указ Д.Трампа дискримінує людей за ознакою громадянства. За їх словами, він не дозволить жителям Гаваїв відвідувати родичів в шести переважно мусульманських країнах, що підпадають під указ.

Нагадаємо, штат Гаваї подав позов в суд з проханням скасувати новий міграційний указ. У позові, поданому адвокатами у федеральний суд в Гонолулу, говорилося, що через заборону постраждає мусульманське населення штату, знизиться приплив туристів і студентів з-за кордону.

Раніше Дональд Трамп назвав перевищенням повноважень рішення суду Гаваїв по міграційному указу.

Нагадаємо, суд в Гаваях призупинив дію нового міграційного указу Д.Трампа.