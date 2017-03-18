Минюст США подал апелляцию на блокирование миграционного указа Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Минюст США подал апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Уточняется, что минюст подал документы в федеральный суд штата Мэриленд.
Гавайские власти утверждают, что указ Д.Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайи посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.
Напомним, штат Гавайи подал иск в суд с просьбой отменить новый миграционный указ. В иске, поданном адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.
Ранее Дональд Трамп назвал превышением полномочий решения суда Гавайев по миграционному указу.
Напомним, суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа.