Минюст США подал апелляцию на блокирование миграционного указа Д.Трампа

Уточняется, что минюст подал документы в федеральный суд штата Мэриленд.

Гавайские власти утверждают, что указ Д.Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайи посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.

Напомним, штат Гавайи подал иск в суд с просьбой отменить новый миграционный указ. В иске, поданном адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

Ранее Дональд Трамп назвал превышением полномочий решения суда Гавайев по миграционному указу.

Напомним, суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа.