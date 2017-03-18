Минюст США подал апелляцию на блокирование миграционного указа Д.Трампа

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 55097 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124157 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126802 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118801 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107637 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Минюст США подал апелляцию на блокирование миграционного указа Д.Трампа

Минюст США подал апелляцию на блокирование миграционного указа Д.Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Минюст США подал апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Уточняется, что минюст подал документы в федеральный суд штата Мэриленд.

Гавайские власти утверждают, что указ Д.Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайи посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.

Напомним, штат Гавайи подал иск в суд с просьбой отменить новый миграционный указ. В иске, поданном адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

Ранее Дональд Трамп назвал превышением полномочий решения суда Гавайев по миграционному указу.

Напомним, суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа.

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