Мін'юст США буде працювати над збільшенням терміну спільного перебування сімей нелегалів

“Зараз у нас є законні повноваження затримувати сім’ї на термін до 20 днів. Ми хочемо переконати суддю (Окружного суду США по Центральному округу Каліфорнії Доллі) Джі змінити це, щоб збільшити термін спільного перебування сімей”, — заявив міністр юстиції США Джефф Сешнс.

20 червня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, відповідно до якого припиняється практика розлучення сімей нелегальних іммігрантів. Відповідно до тексту документа, який був поширений адміністрацією, президент дає доручення міністерству юстиції домогтися зміни судового припису одного з окружних судів штату Каліфорнія таким чином, щоб він дозволяв сім’ям, які були затримані за незаконний перетин американського кордону, разом перебувати в місцях попереднього ув’язнення до розгляду судом їх справи. Указом також даються доручення главі міністерства внутрішньої безпеки і Пентагону сприяти підбору місць розміщення сімей нелегалів і, в разі необхідності, будівництва для цього об’єктів.