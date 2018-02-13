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Мін'юст Грузії: запит про екстрадицію Саакашвілі був спрямований до Польщі

Мін'юст Грузії: запит про екстрадицію Саакашвілі був спрямований до Польщі

Київ • УНН

 • 10992 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прокуратура Грузії не знімала запит про екстрадицію екс-президента країни Міхеыла Саакашвілі з України. При цьому колишній грузинський президент раніше гостював у Польщі, і прокуратура Грузії зробила запит про його екстрадицію і до Польщі теж. Про це повідомила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, передає УНН з посиланням на Грузія Online.

За її словами, прокуратура Грузії не знімала запит про екстрадицію на адресу української держави і не зніме.

"Відповідно, він був в силі, проте рішення потрібно було приймати українській стороні. У них було два варінати, і сьогодні ми дізналися, що вони прийняли друге рішення, тобто здійснили видворення цієї особи з їх території в ту країну, звідки він свого часу в'їхав на територію України", - заявила Т.Цулукіані.

Як зазначила міністр юстиції Грузії, торік М.Саакашвілі гостював у Польщі і прокуратура Грузії зажадала його екстрадиції і від Польщі теж.

"Тобто, запит про екстрадицію спрямований і в Польщу, і там діє таке ж правило. Це відбулося зовсім недавно, і звичайно, ми не можемо вимагати від Польщі реагування сьогодні ж, або завтра, оскільки в європейських країнах, як у нас, так і в Польщі, і в Західній Європі, існують однакові процедури. Ми є членами однієї і тієї ж Європейської конвенції про екстрадицію. Це кілька судових інстанцій, на що потрібен час, і якщо ці процедури почнуться в Польщі, тоді можна говорити про які-небудь результати. Що стосується факту, підтверджено, що Міхеіл Саакашвілі перебуває в Польщі", - сказала Т.Цулукіані.

Також, відповідаючи на запитання, як будуть розгортатися події за умов, коли Україна передала Міхеіла Саакашвілі польській стороні, а початок процедури по його видачу Грузія зажадала і від Польщі, вона сказала, що програма ресоціалізації колишніх в'язнів буде відкрита для М.Саакашвілі, проте до цього він повинен стати ув'язненим грузинської в'язниці.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщу.

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