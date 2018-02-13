Минюст Грузии: запрос об экстрадиции Саакашвили был направлен в Польшу

По ее словам, прокуратура Грузии не снимала запрос об экстрадиции в адрес украинского государства и не снимет.

"Соответственно, он был в силе, однако решение нужно были принимать украинской стороне. У них было два выбора, и сегодня мы узнали, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в ту страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - заявила Т.Цулукиани.

Как отметила министр юстиции Грузии, в прошлом году М.Саакашвили гостил в Польше и прокуратура Грузии затребовала его экстрадицию и от Польши тоже.

"То есть, запрос об экстрадиции направлен и в Польшу, и там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и конечно, мы не может требовать от Польши реагирования сегодня же, или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше, и в Западной Европе, существуют одинаковые процедуры. Мы являемся членами одной и той же Европейской конвенции об экстрадиции. Это несколько судебных инстанций, на что нужно время, и если эти процедуры начнутся в Польше, тогда возможно говорить о каких-либо результатах. Что касается факта, подтверждено, что Михеил Саакашвили находится в Польше", - сказала Т.Цулукиани.

Также, отвечая на вопрос, как будут разворачиваться события в случае, когда Украина передала Михеила Саакашвили польской стороне, а начало процедуры по его выдаче Грузия затребовала и от Польши, она сказала, что программа ресоциализации бывших заключенных будет открыта для М.Саакашвили, однако до этого, он должен стать заключенным грузинской тюрьмы.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.