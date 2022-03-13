Мінус один: над Черніговом збили рашистський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су. Про це УНН пише з посиланням на Оперативне командування "Північ" в Facebook.
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"Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.
Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії на ранок 13 березня, на 18-й день повномасштабного російського вторгнення:
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- особовий склад – понад 12 000 людей
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- 374 танки
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- 1 226 бойових броньованих машин
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- 140 артилерійських систем
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- 62 реактивні системи залпового вогню
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- 34 засоби протиповітряної оборони
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- 72 літаки
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- 86 гелікоптерів
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- 600 автомобілів
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- три кораблі
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- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами
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- сім безпілотних літальних апаратів
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